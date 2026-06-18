Police nationale : 30 postes de policiers adjoints à pourvoir dans l’Eure

La Police nationale recrute dans l’Eure. Trente postes de policiers adjoints sont actuellement proposés à Évreux, Louviers-Val-de-Reuil et Vernon. Une réunion d’information est organisée le 23 juin en présence du préfet et du directeur départemental de la police nationale.



Dans le cadre de cette campagne de recrutement, Xavier Delarue, préfet de l’Eure, et Julien Pimpaud assisteront à une réunion d’information mardi 23 juin à l’agence France Travail, à Évreux.



Ouverte depuis le 20 avril, la campagne de recrutement se poursuivra jusqu’au 15 juillet 2026. La Police nationale propose 30 postes de policiers adjoints répartis entre les secteurs d’Évreux, Louviers-Val-de-Reuil et Vernon.