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Police nationale : 30 postes de policiers adjoints à pourvoir dans l’Eure


La Police nationale lance une campagne de recrutement dans l’Eure avec 30 postes de policiers adjoints à pourvoir à Évreux, Louviers-Val-de-Reuil et Vernon.


Jeudi 18 Juin 2026 - 19:14


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La Police nationale recrute dans l’Eure. Trente postes de policiers adjoints sont actuellement proposés à Évreux, Louviers-Val-de-Reuil et Vernon. Une réunion d’information est organisée le 23 juin en présence du préfet et du directeur départemental de la police nationale.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, Xavier Delarue, préfet de l’Eure, et Julien Pimpaud assisteront à une réunion d’information mardi 23 juin à l’agence France Travail, à Évreux.

Ouverte depuis le 20 avril, la campagne de recrutement se poursuivra jusqu’au 15 juillet 2026. La Police nationale propose 30 postes de policiers adjoints répartis entre les secteurs d’Évreux, Louviers-Val-de-Reuil et Vernon.

​Un recrutement sans condition de diplôme

Les candidats peuvent postuler sans condition de diplôme. Ils doivent toutefois être âgés de moins de 30 ans à la date d’incorporation, être de nationalité française, présenter les garanties de moralité requises et être en règle avec les obligations du service national. Une aptitude physique compatible avec les missions sera également vérifiée lors de la visite médicale.

Les policiers adjoints sont recrutés dans le cadre d’un contrat de trois ans, renouvelable une fois. Avant leur prise de fonction, ils suivent une formation rémunérée de 16 semaines.

A SAVOIR
Les policiers adjoints participent aux missions de sécurité publique aux côtés des policiers. Cette expérience peut également constituer une voie d’accès vers les concours internes de la Police nationale.
 


Tags : Eure, Évreux, Louviers, policier adjoint, recrutement, Vernon


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