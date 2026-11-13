Paris–Rouen–Le Havre : des trains perturbés par un camion près des voies à Villennes (Yvelines)

Des retards et des détournements sont possibles ce vendredi matin sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre, en raison d’un incident à un passage à niveau.



Un camion immobilisé à proximité des voies, à Villennes-sur-Seine (Yvelines), provoque des perturbations sur la ligne ferroviaire Paris–Rouen–Le Havre. Selon SNCF Nomad Train, qui a signalé l’incident à 8 h 42, un dérangement affecte le passage à niveau.



La circulation est perturbée dans le sens Rouen–Paris. Certains trains peuvent subir des retards ou être détournés. Des équipes techniques sont mobilisées sur place.



La reprise du trafic est estimée à 10 h 30, un horaire qui reste prévisionnel.