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Paris–Rouen–Le Havre : des trains perturbés par un camion près des voies à Villennes (Yvelines)




Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 09:11 - Mis à jour le Vendredi 13 Novembre 2026 - 10:02

Des retards et des détournements sont possibles ce vendredi matin sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre, en raison d’un incident à un passage à niveau.

Un camion immobilisé à proximité des voies, à Villennes-sur-Seine (Yvelines), provoque des perturbations sur la ligne ferroviaire Paris–Rouen–Le Havre. Selon SNCF Nomad Train, qui a signalé l’incident à 8 h 42, un dérangement affecte le passage à niveau.

La circulation est perturbée dans le sens Rouen–Paris. Certains trains peuvent subir des retards ou être détournés. Des équipes techniques sont mobilisées sur place.

La reprise du trafic est estimée à 10 h 30, un horaire qui reste prévisionnel.


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