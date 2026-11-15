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Paris–Caen–Cherbourg : le trafic des trains reprend après un obstacle sur la voie dans l'Eure




Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 à 18:26 - Mis à jour le Dimanche 15 Novembre 2026 - 19:47

La circulation des trains a repris entre Bueil et Évreux (Eure), ce dimanche 15 novembre, après des perturbations dans le sens Paris–Caen

Un obstacle sur la voie a perturbé les liaisons sur cet axe dans l’après-midi. Dans un premier point diffusé à 14 h 40 sur ses réseaux sociaux, SNCF Nomad Train indiquait que les trains pouvaient emprunter une voie contiguë et annonçait l’envoi d’équipes techniques sur place.

Initialement envisagée à 17 heures, la circulation des trains a pu reprendre son rythme normal aux alentours de 18h30. La SNCF n'a pas précisé la nature de l’obstacle.
 


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