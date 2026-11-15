Paris–Caen–Cherbourg : le trafic des trains reprend après un obstacle sur la voie dans l'Eure

La circulation des trains a repris entre Bueil et Évreux (Eure), ce dimanche 15 novembre, après des perturbations dans le sens Paris–Caen



Un obstacle sur la voie a perturbé les liaisons sur cet axe dans l’après-midi. Dans un premier point diffusé à 14 h 40 sur ses réseaux sociaux, SNCF Nomad Train indiquait que les trains pouvaient emprunter une voie contiguë et annonçait l’envoi d’équipes techniques sur place.



Initialement envisagée à 17 heures, la circulation des trains a pu reprendre son rythme normal aux alentours de 18h30. La SNCF n'a pas précisé la nature de l’obstacle.

