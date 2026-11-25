La France insoumise de l’Eure organise une réunion publique, dimanche 29 novembre à partir de 16 heures, à l’espace Philippe-Auguste de Vernon (Eure), dans le cadre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon pour 2027.



Trois députés sont annoncés : Benjamin Lucas (Yvelines), co-coordinateur national de Génération·s, Nadège Abomangoli (Seine-Saint-Denis), vice-présidente de l’Assemblée nationale, et Antoine Léaument (Essonne), responsable de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon.



L’écologie, la VIe République, l’augmentation des salaires et la lutte contre les discriminations figurent parmi les thèmes qui seront abordés. Des représentants du mouvement social et des luttes locales prendront également la parole.



► En pratique : espace Philippe-Auguste, 12, avenue Victor-Hugo à Vernon. Début des prises de parole à 16h30.