Orages : la Seine-Maritime et l'Eure placées en vigilance jaune cet après-midi

La Seine-Maritime et l'Eure sont sous surveillance météo ce jeudi 18 juin. Météo-France a placé les deux départements en vigilance jaune pour un risque d’orages entre 14 heures et 20 heures, indique notamment la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime.
Dans ce contexte, les autorités appellent à la prudence, en particulier lors des déplacements ou des activités en extérieur. Les orages peuvent s’accompagner localement de rafales de vent, de fortes pluies, voire de chutes de grêle. Météo-France rappelle qu’un orage peut être dangereux en raison de phénomènes parfois très localisés et difficiles à anticiper.
Dans ce contexte, les autorités appellent à la prudence, en particulier lors des déplacements ou des activités en extérieur. Les orages peuvent s’accompagner localement de rafales de vent, de fortes pluies, voire de chutes de grêle. Météo-France rappelle qu’un orage peut être dangereux en raison de phénomènes parfois très localisés et difficiles à anticiper.
Des réflexes simples à adopter
À l’approche d’un orage, il est conseillé de mettre à l’abri les objets sensibles au vent, notamment sur les balcons, terrasses et dans les jardins. Il est également recommandé de ne pas s’abriter sous les arbres et d’éviter les zones boisées.
La Vigilance de Météo-France vise à signaler les phénomènes météorologiques dangereux et à diffuser les comportements de protection à adopter.
La Vigilance de Météo-France vise à signaler les phénomènes météorologiques dangereux et à diffuser les comportements de protection à adopter.
A SAVOIR
Mettre à l’abri les objets exposés au vent
Éviter les promenades en forêt ou sous les arbres
Se tenir éloigné des cours d’eau
Reporter les activités de plein air si l’orage approche
Suivre l’évolution de la vigilance sur le site de Météo-France
Mettre à l’abri les objets exposés au vent
Éviter les promenades en forêt ou sous les arbres
Se tenir éloigné des cours d’eau
Reporter les activités de plein air si l’orage approche
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#AlerteMétéo | @meteofrance place le département de l’#Eure en #vigilance jaune 🟡 orages 🌩️ aujourd’hui, jeudi 18 juin de 14h00 à 20h00— Préfet de l'Eure (@Prefet27) June 18, 2026
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