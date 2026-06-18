Orages : la Seine-Maritime et l'Eure placées en vigilance jaune cet après-midi

La Seine-Maritime et l'Eure sont sous surveillance météo ce jeudi 18 juin. Météo-France a placé les deux départements en vigilance jaune pour un risque d’orages entre 14 heures et 20 heures, indique notamment la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime.



Dans ce contexte, les autorités appellent à la prudence, en particulier lors des déplacements ou des activités en extérieur. Les orages peuvent s’accompagner localement de rafales de vent, de fortes pluies, voire de chutes de grêle. Météo-France rappelle qu’un orage peut être dangereux en raison de phénomènes parfois très localisés et difficiles à anticiper.