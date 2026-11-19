Obstacle sur les voies à Verneuil-sur-Avre : la circulation des trains stoppée entre Dreux et Paris-Montparnasse

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Un obstacle signalé en gare de Verneuil-sur-Avre, dans l’Eure, a provoqué ce jeudi soir des perturbations sur la ligne Saint-Cyr–Surdon. Plusieurs trains ont dû être réorganisés.

Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:05 - Mis à jour le Jeudi 19 Novembre 2026 - 23:29