La circulation ferroviaire a été interrompue dans les deux sens entre Dreux et Paris-Montparnasse, ce jeudi 19 novembre, vers 18h30, en raison d'un obstacle présent sur la voie en gare de Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure.
Selon la SNCF, un plan de transport adapté a été mis en place pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet. Certains trains ont ainsi été limités à Dreux, avec des correspondances assurées par des Transilien à destination ou en provenance de Paris-Montparnasse.
Selon la SNCF, un plan de transport adapté a été mis en place pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet. Certains trains ont ainsi été limités à Dreux, avec des correspondances assurées par des Transilien à destination ou en provenance de Paris-Montparnasse.
Reprise annoncée à 21 heures
La SNCF avait initialement estimé le retour à une circulation normale aux alentours de 21 heures. À 23 heures, aucune confirmation de la reprise effective du trafic ne figure dans les informations communiquées.
La nature de l'obstacle à l'origine de ces perturbations n'a pas été précisée.
La nature de l'obstacle à l'origine de ces perturbations n'a pas été précisée.