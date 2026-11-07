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Manifestations : les artifices de divertissement interdits à Évreux, Gravigny et Guichainville





Samedi 7 Novembre 2026 à 13:24

Dans le cadre des manifestations prévues ce week-end, le préfet de l’Eure a pris un arrêté interdisant la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3 sur la voie publique et dans les espaces publics.

Cette mesure concerne les communes d’Évreux, Gravigny et Guichainville, du vendredi 6 novembre à 18 heures au lundi 9 novembre 2026 à 6 heures.

L’interdiction ne s’applique pas aux spectacles pyrotechniques déclarés ni aux feux d’artifice préalablement déclarés ou autorisés par les maires. Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation.



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