Le Havre : quatre jeunes interpellés après des vols dans des voitures

Repéré rue Romain-Rolland, le groupe a pris la fuite à la vue des fonctionnaires. Deux jeunes hommes ont été rapidement rattrapés rue Gustave-Charpentier. Les deux autres ont été interceptés un peu plus loin, rue Johann-Strauss, par un second équipage.



Les quatre suspects, tous domiciliés au Havre, sont âgés de 21 ans, 18 ans et 16 ans pour les deux plus jeunes. L’un des mineurs faisait par ailleurs l’objet d’une fiche de recherche pour fugue.



Lors du contrôle, l’un des mis en cause aurait tenté de dissimuler des objets dans un sac plastique. Les policiers ont découvert plusieurs cartes de fidélité ainsi que deux cartes bancaires au nom d’un tiers. L’une d’elles aurait été jetée dans un jardin par l’un des mineurs pendant sa fuite.