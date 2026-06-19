Le Havre : quatre jeunes interpellés après des vols dans des voitures

Des mouvements suspects autour de véhicules stationnés ont conduit les policiers à intervenir, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le secteur des rues Romain-Rolland, Gustave-Charpentier et Johann-Strauss, au Havre.
Vers 3h15, le centre d’information et de commandement a signalé à plusieurs équipages de la brigade anticriminalité la présence de quatre individus susceptibles de commettre des vols à la roulotte, c’est-à-dire des vols dans des voitures.
Vers 3h15, le centre d’information et de commandement a signalé à plusieurs équipages de la brigade anticriminalité la présence de quatre individus susceptibles de commettre des vols à la roulotte, c’est-à-dire des vols dans des voitures.
Mis en fuite à l’arrivée des policiers
Repéré rue Romain-Rolland, le groupe a pris la fuite à la vue des fonctionnaires. Deux jeunes hommes ont été rapidement rattrapés rue Gustave-Charpentier. Les deux autres ont été interceptés un peu plus loin, rue Johann-Strauss, par un second équipage.
Les quatre suspects, tous domiciliés au Havre, sont âgés de 21 ans, 18 ans et 16 ans pour les deux plus jeunes. L’un des mineurs faisait par ailleurs l’objet d’une fiche de recherche pour fugue.
Lors du contrôle, l’un des mis en cause aurait tenté de dissimuler des objets dans un sac plastique. Les policiers ont découvert plusieurs cartes de fidélité ainsi que deux cartes bancaires au nom d’un tiers. L’une d’elles aurait été jetée dans un jardin par l’un des mineurs pendant sa fuite.
Les quatre suspects, tous domiciliés au Havre, sont âgés de 21 ans, 18 ans et 16 ans pour les deux plus jeunes. L’un des mineurs faisait par ailleurs l’objet d’une fiche de recherche pour fugue.
Lors du contrôle, l’un des mis en cause aurait tenté de dissimuler des objets dans un sac plastique. Les policiers ont découvert plusieurs cartes de fidélité ainsi que deux cartes bancaires au nom d’un tiers. L’une d’elles aurait été jetée dans un jardin par l’un des mineurs pendant sa fuite.
Placés en garde à vue
Les constatations menées dans le quartier ont permis de retrouver, face au 111 rue Romain-Rolland, une Peugeot dont une vitre était ouverte. L’habitacle avait été entièrement fouillé et présentait des dégradations.
Les quatre jeunes ont été interpellés à 3h40 puis conduits au commissariat central du Havre. Les objets retrouvés ont été saisis en vue d’être restitués à leur propriétaire. Une procédure a été ouverte pour recel et vol en réunion précédé de dégradations.
Les quatre jeunes ont été interpellés à 3h40 puis conduits au commissariat central du Havre. Les objets retrouvés ont été saisis en vue d’être restitués à leur propriétaire. Une procédure a été ouverte pour recel et vol en réunion précédé de dégradations.
Les faits se sont produits dans le secteur de la Cavée Verte
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