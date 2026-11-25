Deux voitures sont entrées en collision mercredi 25 novembre sur l’A28, en Seine-Maritime. L’autoroute a été fermée à hauteur de La Rue-Saint-Pierre, dans le sens Rouen–Abbeville.
L’accident s’est produit à hauteur de Rocquemont, selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO). À 17 h 50, le bulletin de circulation signalait que seule la voie de droite était touchée.
L’accident s’est produit à hauteur de Rocquemont, selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO). À 17 h 50, le bulletin de circulation signalait que seule la voie de droite était touchée.
Toutes les voies fermées vers Abbeville
À 19 h 20, la DIRNO signalait une fermeture complète de l’autoroute en amont, à La Rue-Saint-Pierre. Le bulletin ne précisait ni l’heure ni la gravité de l’accident ni celle de la réouverture.
L'accident a entraîné la fermeture de l'A28 en direction d'Abbeville – © Google MapsAgrandir la carte