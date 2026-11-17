L’autoroute A28 est fermée depuis 10 h 10, ce mardi 17 novembre, dans le sens Alençon–Rouen, à hauteur de Bosrobert (Eure), après un accident impliquant un poids lourd.
Les équipes d’intervention sont mobilisées pour sécuriser les lieux, relever le camion accidenté et procéder à son évacuation. La durée de la coupure reste indéterminée.
Les équipes d’intervention sont mobilisées pour sécuriser les lieux, relever le camion accidenté et procéder à son évacuation. La durée de la coupure reste indéterminée.
Une déviation par Brionne et l’A13
Le concessionnaire ALIS a mis en place une déviation obligatoire. Les automobilistes venant d’Alençon doivent quitter l’A28 au diffuseur de Brionne, puis emprunter la RD438 en direction de Maison Brûlée pour rejoindre l’A13, vers Rouen ou Caen.
Bison Futé prévient que des ralentissements peuvent se former en amont de la fermeture et recommande la plus grande prudence à l’approche du secteur.
Bison Futé prévient que des ralentissements peuvent se former en amont de la fermeture et recommande la plus grande prudence à l’approche du secteur.