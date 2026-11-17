Le concessionnaire ALIS a mis en place une déviation obligatoire. Les automobilistes venant d’Alençon doivent quitter l’A28 au diffuseur de Brionne, puis emprunter la RD438 en direction de Maison Brûlée pour rejoindre l’A13, vers Rouen ou Caen.



Bison Futé prévient que des ralentissements peuvent se former en amont de la fermeture et recommande la plus grande prudence à l’approche du secteur.