À la suite des inondations et des coulées de boue qui ont touché son territoire du 19 au 21 novembre, la commune de Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) a déposé auprès de l’État une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



Cette démarche, annoncée hier, lundi 23 novembre, par la municipalité, doit permettre, si elle aboutit, aux sinistrés de bénéficier du dispositif d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles, sous réserve des garanties de leur contrat d’assurance.

