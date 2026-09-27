Grève du 29 septembre : plusieurs lignes de trains perturbées en Normandie

Des difficultés sont à prévoir pour les voyageurs sur plusieurs liaisons ferroviaires en Normandie. Selon les prévisions publiées par SNCF Nomad, la circulation sera « très perturbée » sur la liaison Pontorson–Mont-Saint-Michel, mardi 29 septembre.
Trois autres axes connaîtront un trafic « fortement perturbé » : Granville–Argentan–L’Aigle–Paris, Caen–Alençon–Le Mans–Tours et Caen–Granville–Rennes. Ces perturbations sont annoncées dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel.
Trois autres axes connaîtront un trafic « fortement perturbé » : Granville–Argentan–L’Aigle–Paris, Caen–Alençon–Le Mans–Tours et Caen–Granville–Rennes. Ces perturbations sont annoncées dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel.
Trafic normal sur les autres lignes
Sur l’ensemble des autres lignes du réseau Nomad, les trains doivent circuler normalement, précise la SNCF.
Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train dès lundi 28 septembre à 17 heures, veille du mouvement. Les informations et les fiches horaires sont disponibles sur le site SNCF Nomad.
Des mesures spécifiques permettent également d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement son billet, selon les modalités prévues par la SNCF.
Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train dès lundi 28 septembre à 17 heures, veille du mouvement. Les informations et les fiches horaires sont disponibles sur le site SNCF Nomad.
Des mesures spécifiques permettent également d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement son billet, selon les modalités prévues par la SNCF.
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