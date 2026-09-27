 

Grève du 29 septembre : plusieurs lignes de trains perturbées en Normandie


Le mouvement social national interprofessionnel affectera une partie du réseau Nomad, mardi 29 septembre. La SNCF annonce toutefois un trafic normal sur les autres lignes normandes.


Publié le Dimanche 27 Septembre 2026 à 20:28


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Des difficultés sont à prévoir pour les voyageurs sur plusieurs liaisons ferroviaires en Normandie. Selon les prévisions publiées par SNCF Nomad, la circulation sera « très perturbée » sur la liaison Pontorson–Mont-Saint-Michel, mardi 29 septembre.

Trois autres axes connaîtront un trafic « fortement perturbé » : Granville–Argentan–L’Aigle–Paris, Caen–Alençon–Le Mans–Tours et Caen–Granville–Rennes. Ces perturbations sont annoncées dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel.

Trafic normal sur les autres lignes

Sur l’ensemble des autres lignes du réseau Nomad, les trains doivent circuler normalement, précise la SNCF.

Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train dès lundi 28 septembre à 17 heures, veille du mouvement. Les informations et les fiches horaires sont disponibles sur le site SNCF Nomad.

Des mesures spécifiques permettent également d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement son billet, selon les modalités prévues par la SNCF.

 


Tags : grève, Normandie, SNCF

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