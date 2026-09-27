Grève du 29 septembre : plusieurs lignes de trains perturbées en Normandie

Sur l’ensemble des autres lignes du réseau Nomad, les trains doivent circuler normalement, précise la SNCF.



Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train dès lundi 28 septembre à 17 heures, veille du mouvement. Les informations et les fiches horaires sont disponibles sur le site SNCF Nomad.



Des mesures spécifiques permettent également d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement son billet, selon les modalités prévues par la SNCF.



