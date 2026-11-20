Une période de grandes marées est attendue du mardi 24 au vendredi 27 novembre sur la façade Manche-Mer du Nord. Avec un coefficient maximal de 97 jeudi, la mer se retirera particulièrement loin à marée basse avant de remonter rapidement.



La préfecture maritime rappelle que ces phénomènes présentent des risques importants pour les usagers du littoral, même en dehors de la saison estivale. La montée des eaux, particulièrement rapide à mi-marée, peut surprendre les promeneurs et les pêcheurs à pied, au risque de les isoler sur l’estran.

