Grandes marées : prudence sur le littoral normand du 25 au 29 octobre

La mer va se retirer très loin avant de remonter rapidement. Une période de grandes marées est attendue du dimanche 25 au jeudi 29 octobre sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, avec un coefficient maximal de 100 mardi 27 octobre



Ces forts coefficients augmentent les risques pour les promeneurs et les pêcheurs à pied, qui peuvent se retrouver piégés par la marée montante.



Les principaux conseils de sécurité :

- Consulter les horaires et coefficients des marées avant toute sortie.

- Ne pas s'aventurer trop loin sur l'estran et anticiper le retour.

- Surveiller régulièrement la montée des eaux et les conditions météo.

- Éviter de partir seul et prévenir un proche de son itinéraire.

- Ne jamais tenter de traverser une zone déjà recouverte par la mer.



En cas de difficulté en mer ou sur le littoral, contacter les secours au 196.