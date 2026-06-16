Fortes chaleurs : les déchèteries adaptent leurs horaires dans l’Eure

Face à l’épisode de fortes chaleurs annoncé cette semaine, plusieurs collectivités de l’Eure ont décidé d’adapter les horaires de leurs déchèteries afin de préserver les agents et les usagers.



À Pacy-sur-Eure, la mairie annonce une modification exceptionnelle des horaires de la déchèterie du jeudi 18 au lundi 22 juin 2026 inclus. Le site sera ouvert de 7 h 30 à 13 h 45. La collecte des déchets sera également avancée et débutera exceptionnellement à 3 heures du matin pendant toute cette période.



Dans le même temps, l’Agglo Seine-Eure met en place un dispositif similaire pour ses huit déchèteries du territoire. Du mercredi 17 au lundi 22 juin inclus, les sites ouverts accueilleront le public selon des horaires aménagés, avec une ouverture en continu de 7 heures à 14 heures et une fermeture l’après-midi.



Cette mesure concerne les déchèteries d’Alizay, La Haye-Malherbe, Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil, Vironvay, Louviers, Le Val-d’Hazey et Clef-Vallée-d’Eure. Les jours habituels de fermeture de certains sites restent inchangés.