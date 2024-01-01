Fluidité et sécurité : aux Mureaux, la bretelle d'accès à l'autoroute A13 rallongée vers Paris

Le dossier pourra être consulté dans les mairies de Chapet, d’Ecquevilly et des Mureaux, ainsi qu’au bureau de l’environnement et des enquêtes publiques de la préfecture des Yvelines. Il sera également accessible en ligne sur le registre numérique de l’enquête.



Le public pourra déposer ses observations sur les registres mis à disposition dans les trois mairies, sur le registre électronique, par courriel ou par courrier adressé au commissaire enquêteur.



Bruno Foucher, commissaire enquêteur indépendant désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, assurera trois permanences :



► jeudi 3 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie d’Ecquevilly ;

► lundi 21 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie des Mureaux ;

► jeudi 1er octobre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie de Chapet.



À l’issue de la consultation, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions au préfet des Yvelines, qui décidera de la suite à donner au projet.