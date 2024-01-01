Fluidité et sécurité : aux Mureaux, la bretelle d'accès à l'autoroute A13 rallongée vers Paris

L'actuelle bretelle qui permet de rejoindre l'autoroute A13 vers Paris, est située au niveau du rond-point sur la D43 qui relie Ecquevilly et Les Mureaux
L’insertion sur l’autoroute A13 pourrait devenir plus fluide au niveau du demi-diffuseur n° 8 des Mureaux. Le groupe Sanef prévoit de réaménager entièrement la bretelle empruntée par les automobilistes venant notamment d’Ecquevilly via la D43 et souhaitant rejoindre Paris.
Le projet, chiffré à 5 millions d’euros et intégralement financé par le concessionnaire autoroutier, vise à améliorer la sécurité et le confort de conduite. Il doit désormais passer par une enquête publique, organisée du jeudi 3 septembre au samedi 3 octobre 2026.
Le projet, chiffré à 5 millions d’euros et intégralement financé par le concessionnaire autoroutier, vise à améliorer la sécurité et le confort de conduite. Il doit désormais passer par une enquête publique, organisée du jeudi 3 septembre au samedi 3 octobre 2026.
Une voie d’insertion rallongée de 150 mètres
L’aménagement principal prévoit de prolonger de 150 mètres la voie d’insertion sur l’A13 (trait en rouge sur le plan). Cette distance supplémentaire doit permettre aux automobilistes de disposer de davantage de temps pour accélérer et s’insérer dans la circulation, tout en réduisant les différences de vitesse avec les véhicules déjà engagés sur l’autoroute.
Le projet comprend également l’élargissement de l’ouvrage situé au-dessus de la voie communale, indispensable pour prolonger la bretelle. Des murs de soutènement doivent par ailleurs être construits afin de limiter l’emprise des travaux et d’éviter un empiètement sur le ru d’Orgeval.
Un fossé végétalisé est également prévu pour recueillir et traiter les eaux de pluie avant leur rejet progressif dans le cours d’eau. Sanef annonce enfin la replantation d’essences locales après les travaux afin de recréer un écran végétal, stabiliser les sols et préserver la biodiversité.
Le projet comprend également l’élargissement de l’ouvrage situé au-dessus de la voie communale, indispensable pour prolonger la bretelle. Des murs de soutènement doivent par ailleurs être construits afin de limiter l’emprise des travaux et d’éviter un empiètement sur le ru d’Orgeval.
Un fossé végétalisé est également prévu pour recueillir et traiter les eaux de pluie avant leur rejet progressif dans le cours d’eau. Sanef annonce enfin la replantation d’essences locales après les travaux afin de recréer un écran végétal, stabiliser les sols et préserver la biodiversité.
Comment participer à l’enquête publique ?
Le dossier pourra être consulté dans les mairies de Chapet, d’Ecquevilly et des Mureaux, ainsi qu’au bureau de l’environnement et des enquêtes publiques de la préfecture des Yvelines. Il sera également accessible en ligne sur le registre numérique de l’enquête.
Le public pourra déposer ses observations sur les registres mis à disposition dans les trois mairies, sur le registre électronique, par courriel ou par courrier adressé au commissaire enquêteur.
Bruno Foucher, commissaire enquêteur indépendant désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, assurera trois permanences :
► jeudi 3 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie d’Ecquevilly ;
► lundi 21 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie des Mureaux ;
► jeudi 1er octobre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie de Chapet.
À l’issue de la consultation, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions au préfet des Yvelines, qui décidera de la suite à donner au projet.
Le public pourra déposer ses observations sur les registres mis à disposition dans les trois mairies, sur le registre électronique, par courriel ou par courrier adressé au commissaire enquêteur.
Bruno Foucher, commissaire enquêteur indépendant désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, assurera trois permanences :
► jeudi 3 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie d’Ecquevilly ;
► lundi 21 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie des Mureaux ;
► jeudi 1er octobre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie de Chapet.
À l’issue de la consultation, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions au préfet des Yvelines, qui décidera de la suite à donner au projet.