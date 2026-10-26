Flash info audio - Disneyland Paris recrute à Rouen : plus de 5 000 postes à pourvoir

Disneyland Paris s’arrête pour la première fois à Rouen (Seine-Maritime), le jeudi 5 novembre 2026, au Novotel Rouen Centre Cathédrale, dans le cadre de son Casting Tour 2026-2027.



À la clé, plus de 5 000 postes en CDD et CDI dans l’hôtellerie, la restauration et l’accueil. Les candidats pourront échanger directement avec les équipes de recrutement, avec ou sans rendez-vous.



Cette tournée traverse la France, l’Italie et l’Espagne. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les candidatures restent possibles toute l’année sur le site carrières du parc.