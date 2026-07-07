Feux de végétation : une journée hors norme pour les sapeurs-pompiers de l’Eure

Les soldats du feu de l’Eure ont dû faire face à une succession d’interventions, principalement liées aux feux d’espaces naturels, dans un contexte de fortes chaleurs et de végétation particulièrement sèche. À 20 heures, quatre opérations étaient encore en cours.
Photos Sdis27
Au total, plus de 600 appels ont été reçus au centre de traitement de l’alerte (CTA-CODIS), soit près de 70 % de plus qu’au cours d’une journée habituelle. Malgré cette pression, les opérateurs ont assuré le traitement des appels afin d’engager les secours dans les meilleurs délais.
Photos Sdis27
Au total, plus de 600 appels ont été reçus au centre de traitement de l’alerte (CTA-CODIS), soit près de 70 % de plus qu’au cours d’une journée habituelle. Malgré cette pression, les opérateurs ont assuré le traitement des appels afin d’engager les secours dans les meilleurs délais.
Une intervention toutes les 7 minutes 47
Sur le terrain, 330 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, soit 50 % d’effectifs supplémentaires par rapport à une journée normale. En parallèle des incendies, ils ont continué d’assurer les missions quotidiennes de secours à personne, les accidents de la circulation et les autres interventions d’urgence.
Le rythme opérationnel a été particulièrement intense, avec une intervention toutes les 7 minutes et 47 secondes, contre une toutes les 11 minutes et 54 secondes en moyenne.
À 20 heures, le bilan provisoire faisait état de huit feux de récoltes et de chaumes ayant parcouru 53,9 hectares, dont 52,4 hectares de cultures et de chaumes et 1,5 hectare de sous-bois.
Le rythme opérationnel a été particulièrement intense, avec une intervention toutes les 7 minutes et 47 secondes, contre une toutes les 11 minutes et 54 secondes en moyenne.
À 20 heures, le bilan provisoire faisait état de huit feux de récoltes et de chaumes ayant parcouru 53,9 hectares, dont 52,4 hectares de cultures et de chaumes et 1,5 hectare de sous-bois.
46 soldats du feu engagés à Miserey
L’incendie le plus important s’est déclaré à Miserey, où 46 sapeurs-pompiers ont été engagés. D’importants moyens ont été déployés, comprenant cinq camions-citernes feux de forêts (CCF), deux camions-citernes feux de forêts super (CCFS), un camion-citerne rural (CCR), un fourgon pompe-tonne (FPT), l’unité ATLAS, un véhicule de soutien sanitaire (VSAV), le véhicule poste de commandement (VPC) ainsi que la chaîne de commandement.
En milieu de soirée, quatre interventions étaient toujours en cours dans le département.
En milieu de soirée, quatre interventions étaient toujours en cours dans le département.
Dans la même rubrique