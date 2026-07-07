Feux de végétation : une journée hors norme pour les sapeurs-pompiers de l’Eure

Confrontés à une série d’incendies de récoltes et de végétation, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont connu, ce mardi 7 juillet, une activité exceptionnelle. Les moyens de secours ont été fortement sollicités tout au long de la journée.