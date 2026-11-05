L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel

Évreux : un Airbus A320 dérouté vers la base aérienne 105 après une alerte à la bombe


Une liaison Dublin-Rome interrompue en plein vol, un avion de chasse mobilisé et 157 personnes mises en sécurité : la base aérienne 105 d’Évreux a accueilli, ce jeudi matin, un Airbus A320 visé par une alerte à la bombe.




Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:25

L'avion détourné s'est posé juste après 10 heures ce jeudi matin sur la base militaire d'Evreux - Illustration © infonormandie
L'avion détourné s'est posé juste après 10 heures ce jeudi matin sur la base militaire d'Evreux - Illustration © infonormandie
Un Airbus A320 de la compagnie Aer Lingus, qui assurait la liaison Dublin-Rome avec 157 personnes à bord, a été dérouté ce jeudi 5 novembre vers la base aérienne 105 d’Évreux (Eure), à la suite d’une alerte à la bombe. L’appareil, escorté par l’armée de l’Air et de l’Espace, s’est posé vers 10 h 05 sur la base militaire.

Selon Matignon, les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en sécurité. Des équipes de déminage ont été mobilisées pour inspecter l’avion. La compagnie Aer Lingus confirme que l’atterrissage s’est déroulé sans incident.


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Chargement du fil info…
LA MÉTÉO EN NORMANDIE
Chargement du bulletin...
Le bulletin audio d'InfoNormandie

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.
S’abonner à la chaîne