Évreux : un Airbus A320 dérouté vers la base aérienne 105 après une alerte à la bombe

L'avion détourné s'est posé juste après 10 heures ce jeudi matin sur la base militaire d'Evreux - Illustration © infonormandie
Un Airbus A320 de la compagnie Aer Lingus, qui assurait la liaison Dublin-Rome avec 157 personnes à bord, a été dérouté ce jeudi 5 novembre vers la base aérienne 105 d’Évreux (Eure), à la suite d’une alerte à la bombe. L’appareil, escorté par l’armée de l’Air et de l’Espace, s’est posé vers 10 h 05 sur la base militaire.
Selon Matignon, les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en sécurité. Des équipes de déminage ont été mobilisées pour inspecter l’avion. La compagnie Aer Lingus confirme que l’atterrissage s’est déroulé sans incident.
Selon Matignon, les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en sécurité. Des équipes de déminage ont été mobilisées pour inspecter l’avion. La compagnie Aer Lingus confirme que l’atterrissage s’est déroulé sans incident.