Évreux : un Airbus A320 dérouté vers la base aérienne 105 après une alerte à la bombe

Une liaison Dublin-Rome interrompue en plein vol, un avion de chasse mobilisé et 157 personnes mises en sécurité : la base aérienne 105 d’Évreux a accueilli, ce jeudi matin, un Airbus A320 visé par une alerte à la bombe.

Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:25