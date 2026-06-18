Eure : trois hectares d’herbe sèche détruits par un feu de champ à Douville-sur-Andelle

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été mobilisés mercredi après-midi à Douville-sur-Andelle pour un feu de champ qui s'est déclaré en bordure de la RD321. L'incendie, favorisé par la chaleur et la sécheresse de la végétation en cette période estivale, a nécessité un important dispositif de



Le sinistre s'est déclaré peu avant 16h30. À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu se propageant rapidement dans les herbes sèches. Au total, cinq balles de foin et près de trois hectares de végétation ont été détruits par les flammes.