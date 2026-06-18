Eure : trois hectares d’herbe sèche détruits par un feu de champ à Douville-sur-Andelle

Avec les températures élevées et l'assèchement des sols observés depuis plusieurs jours, les services de secours appellent à la plus grande vigilance afin d'éviter tout départ de feu dans les espaces naturels et agricoles - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été mobilisés mercredi après-midi à Douville-sur-Andelle pour un feu de champ qui s'est déclaré en bordure de la RD321. L'incendie, favorisé par la chaleur et la sécheresse de la végétation en cette période estivale, a nécessité un important dispositif de
Le sinistre s'est déclaré peu avant 16h30. À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu se propageant rapidement dans les herbes sèches. Au total, cinq balles de foin et près de trois hectares de végétation ont été détruits par les flammes.
Le sinistre s'est déclaré peu avant 16h30. À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu se propageant rapidement dans les herbes sèches. Au total, cinq balles de foin et près de trois hectares de végétation ont été détruits par les flammes.
La route fermée à la circulation
Douze sapeurs-pompiers ont été engagés sur l'intervention avec notamment trois camions-citernes feux de forêt (CCF). Leur action a permis de circonscrire l'incendie avant qu'il ne menace davantage les parcelles voisines.
À la demande des services de secours, la route qui relie Fleury-sur-Andelle et Romilly-sur-Andelle a été fermée à la circulation afin de permettre l’intervention des sapeurs-pompiers.
Une déviation a été mise en place dans les deux sens de circulation par les RD6014, RD1, RD316, RD135 et RD6015, a indiqué le Département dans la soirée.
À la demande des services de secours, la route qui relie Fleury-sur-Andelle et Romilly-sur-Andelle a été fermée à la circulation afin de permettre l’intervention des sapeurs-pompiers.
Une déviation a été mise en place dans les deux sens de circulation par les RD6014, RD1, RD316, RD135 et RD6015, a indiqué le Département dans la soirée.
Appel à la vigilance
L'opération s'est achevée vers 19h30 après plusieurs heures de surveillance et de noyage des zones sensibles. Avec les températures élevées et l'assèchement des sols observés depuis plusieurs jours, les services de secours appellent à la plus grande vigilance afin d'éviter tout départ de feu dans les espaces naturels et agricoles.