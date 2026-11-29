Les automobilistes devront emprunter un itinéraire de déviation dans la nuit prochaine du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre. Le pont des Andelys sera totalement fermé à la circulation de 22 h à 5 h.



Cette nouvelle intervention, programmée par le Département de l’Eure, s’inscrit dans le cadre de la pose d’appareils de mesure sur l’ouvrage qui enjambe la Seine.



Une déviation sera mise en place par les routes départementales 6015 et 316, indique ce dimanche la municipalité des Trois Lacs.