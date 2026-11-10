Eure : Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11-Novembre dans sa ville de Vernon

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu à Vernon (Eure), ce mercredi 11 novembre à 16 heures, pour présider la commémoration de l’Armistice de 1918.



Au programme : remise de décorations à 16 h 10, lecture du message officiel à 16 h 30, puis dépôts de gerbes et hommage aux morts à 16 h 45. La cérémonie doit s’achever à 17 heures



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