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Eure : Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11-Novembre dans sa ville de Vernon





Publié le Mardi 10 Novembre 2026 à 20:12

Eure : Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11-Novembre dans sa ville de Vernon
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu à Vernon (Eure), ce mercredi 11 novembre à 16 heures, pour présider la commémoration de l’Armistice de 1918.

Au programme : remise de décorations à 16 h 10, lecture du message officiel à 16 h 30, puis dépôts de gerbes et hommage aux morts à 16 h 45. La cérémonie doit s’achever à 17 heures

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