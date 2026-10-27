L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel

Eure. À l’approche de la Toussaint, recrudescence des vols dans les cimetières





Mardi 27 Octobre 2026 à 18:02


À quelques jours de la Toussaint, la vigilance est de mise dans les cimetières de l’Eure. La commune d’Ézy-sur-Eure relaie, ce mardi 27 octobre, une alerte concernant une recrudescence de vols, visant principalement les **inters en bronze fixés sur les plaques funéraires.

Les habitants et les visiteurs sont invités à redoubler de vigilance. En présence d'individus ou de véhicules suspects, il est recommandé de ne pas intervenir et de prévenir immédiatement la gendarmerie (composer le 17), en communiquant si possible une description des personnes, une immatriculation ou tout autre renseignement utile.
 


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Chargement du fil info…

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather — actualisées toutes les 15 minutes
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.
S’abonner à la chaîne