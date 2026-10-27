Eure. À l’approche de la Toussaint, recrudescence des vols dans les cimetières

À quelques jours de la Toussaint, la vigilance est de mise dans les cimetières de l’Eure. La commune d’Ézy-sur-Eure relaie, ce mardi 27 octobre, une alerte concernant une recrudescence de vols, visant principalement les **inters en bronze fixés sur les plaques funéraires.



Les habitants et les visiteurs sont invités à redoubler de vigilance. En présence d'individus ou de véhicules suspects, il est recommandé de ne pas intervenir et de prévenir immédiatement la gendarmerie (composer le 17), en communiquant si possible une description des personnes, une immatriculation ou tout autre renseignement utile.

