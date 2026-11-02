Dieppe : le pont Colbert fermé la nuit jusqu’au 14 novembre

Rappel . Le pont Colbert, à Dieppe (Seine-Maritime), est fermé à la circulation de 21 h à 6 h, du dimanche soir au samedi matin, jusqu’au 14 novembre. Ces fermetures nocturnes permettent à Ports de Normandie de réaliser des travaux de dragage dans l’arrière-port.



Une déviation est mise en place par la rue et la route de Bonne Nouvelle, le cours Bourbon, le cours de Dakar et le quai du Tonkin. Le pont reste ouvert en journée et en début de soirée.



Ces opérations visent à retirer les sédiments accumulés au fond du port pour garantir la navigation des navires.