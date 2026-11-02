L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel

Dieppe : le pont Colbert fermé la nuit jusqu’au 14 novembre





Lundi 2 Novembre 2026 à 08:01

Rappel . Le pont Colbert, à Dieppe (Seine-Maritime), est fermé à la circulation de 21 h à 6 h, du dimanche soir au samedi matin, jusqu’au 14 novembre. Ces fermetures nocturnes permettent à Ports de Normandie de réaliser des travaux de dragage dans l’arrière-port.

Une déviation est mise en place par la rue et la route de Bonne Nouvelle, le cours Bourbon, le cours de Dakar et le quai du Tonkin. Le pont reste ouvert en journée et en début de soirée.

Ces opérations visent à retirer les sédiments accumulés au fond du port pour garantir la navigation des navires.


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Chargement du fil info…

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather — actualisées toutes les 15 minutes
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.
S’abonner à la chaîne