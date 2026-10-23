Dieppe (Seine-Maritime) : jusqu’à 30 mois de prison pour avoir transporté deux migrants clandestins

Deux hommes interpellés sur le port du transmanche de Dieppe, le 27 août dernier, ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 21 octobre.



Lors d’un contrôle, les deux individus avaient été découverts avec deux migrants dissimulés dans leur véhicule. Placés en garde à vue, ils avaient ensuite été poursuivis pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger, avec soumission à des conditions incompatibles avec la dignité humaine.



Le tribunal a prononcé 30 mois de prison avec maintien en détention pour l’un et 12 mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis simple, pour l’autre.



Ces condamnations ont été rendues publiques par le parquet de Dieppe.