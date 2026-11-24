Le Petit Futé et la Région Normandie publient deux ouvrages consacrés au patrimoine cidricole normand. Cidre – Le goût de la Normandie, un beau livre de 160 pages, raconte les terroirs, les gestes et le travail des femmes et des hommes de la filière.



Le Guide des cidres & des poirés de Normandie 2027 invite à rencontrer les producteurs, à découvrir leurs cuvées et donne des conseils de dégustation.