Le Petit Futé et la Région Normandie publient deux ouvrages consacrés au patrimoine cidricole normand. Cidre – Le goût de la Normandie, un beau livre de 160 pages, raconte les terroirs, les gestes et le travail des femmes et des hommes de la filière.
Le Guide des cidres & des poirés de Normandie 2027 invite à rencontrer les producteurs, à découvrir leurs cuvées et donne des conseils de dégustation.
Le Guide des cidres & des poirés de Normandie 2027 invite à rencontrer les producteurs, à découvrir leurs cuvées et donne des conseils de dégustation.
Présentation à Rouen
Les deux ouvrages seront dévoilés à la presse jeudi au siège de la Région, à Rouen, par Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Stéphan Szeremeta, directeur éditorial du Petit Futé.