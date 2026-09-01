Deux chantiers vont perturber la circulation près d’Évreux en septembre

A Saintè-Sébastien-de-Morsent, l'arrêt de bus Clos Nord, situé du côté des numéros pairs, doit être réaménagé.
Deux opérations de voirie sont programmées par Évreux Portes de Normandie au cours du mois de septembre. La première débutera lundi 21 septembre 2026, rue du Bois-Gencelin à Saint-Sébastien-de-Morsent.
Le quai de bus Clos Nord, situé du côté des numéros pairs, doit être réaménagé. Pendant environ une semaine, l’accès à la rue du Général-de-Gaulle ainsi que le stationnement seront interdits dans l’emprise du chantier, chaque jour de 8 heures à 17 heures. Les riverains pourront néanmoins accéder à leur domicile.
Le quai de bus Clos Nord, situé du côté des numéros pairs, doit être réaménagé. Pendant environ une semaine, l’accès à la rue du Général-de-Gaulle ainsi que le stationnement seront interdits dans l’emprise du chantier, chaque jour de 8 heures à 17 heures. Les riverains pourront néanmoins accéder à leur domicile.
Un giratoire aménagé à Cierrey
L'aménagement d'un giratoire est prévu au carrefour des rues René-Lefebvre et de la Mare-des-Chênes.à Cierrey
Un second chantier commencera lundi 28 septembre à Cierrey, au carrefour des rues René-Lefebvre et de la Mare-des-Chênes. Il concernera l’aménagement d’un carrefour giratoire et doit également durer environ une semaine.
La circulation sera restreinte et le stationnement interdit dans la zone des travaux entre 8 heures et 17 heures. Là encore, l’accès des riverains sera maintenu.
La circulation sera restreinte et le stationnement interdit dans la zone des travaux entre 8 heures et 17 heures. Là encore, l’accès des riverains sera maintenu.