Deux chantiers vont perturber la circulation près d’Évreux en septembre

Deux opérations de voirie sont programmées par Évreux Portes de Normandie au cours du mois de septembre. La première débutera lundi 21 septembre 2026, rue du Bois-Gencelin à Saint-Sébastien-de-Morsent.



Le quai de bus Clos Nord, situé du côté des numéros pairs, doit être réaménagé. Pendant environ une semaine, l’accès à la rue du Général-de-Gaulle ainsi que le stationnement seront interdits dans l’emprise du chantier, chaque jour de 8 heures à 17 heures. Les riverains pourront néanmoins accéder à leur domicile.