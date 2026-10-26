De nouvelles perturbations touchent les trains entre Paris et la Normandie ce lundi soir.

En cause : une panne d’installation dans le secteur de Villennes-sur-Seine, qui affecte les lignes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg.



Par mesure de sécurité, les trains doivent ralentir entre Paris et Mantes-la-Jolie, en direction de la Normandie. Certains peuvent également être déviés.



Selon SNCF Nomad, le retour à une circulation normale est estimé à 22 heures.



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