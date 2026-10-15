Dans l’Eure, les salons de coiffure pourront ouvrir six dimanches par an

Se faire couper les cheveux le dimanche restera une exception dans l’Eure. Un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs du 16 septembre 2026, prévoit la fermeture au public des salons de coiffure ce jour-là, tout en autorisant six dimanches d’ouverture par an, dont quatre en décembre, selon la préfecture.



Ce cadre résulte d’échanges avec les représentants du secteur. L’objectif annoncé est de préserver le repos dominical tout en permettant aux professionnels de répondre à des besoins ponctuels, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année.