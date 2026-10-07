Coup de vent sur les côtes normandes : les plaisanciers sont invités à rester au port

Des vents de 50 à 61 km/h, accompagnés de rafales, sont annoncés dès ce mercredi après-midi en Manche. Le littoral normand est concerné jusqu’à la nuit prochaine.

Publié le Mercredi 7 Octobre 2026 à 11:06