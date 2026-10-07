Coup de vent sur les côtes normandes : les plaisanciers sont invités à rester au port

La préfecture maritime met en garde les usagers de la mer face au renforcement du vent attendu ce mercredi 7 octobre 2026. Un avis de " grand frais à coup de vent " concerne le secteur allant de la Hague à la baie de Somme, dès cet après-midi et jusqu’à la nuit de mercredi à jeudi.
Un second avis couvre la zone comprise entre la baie de Somme et la frontière belge. Il s’étend de ce mercredi après-midi jusqu’au jeudi 8 octobre en journée. Dans les deux secteurs, un vent de sud à sud-ouest de force 7 sur l’échelle de Beaufort est prévu, avec des rafales. Cette force correspond à un « grand frais », soit un vent moyen de 50 à 61 km/h.
Un second avis couvre la zone comprise entre la baie de Somme et la frontière belge. Il s’étend de ce mercredi après-midi jusqu’au jeudi 8 octobre en journée. Dans les deux secteurs, un vent de sud à sud-ouest de force 7 sur l’échelle de Beaufort est prévu, avec des rafales. Cette force correspond à un « grand frais », soit un vent moyen de 50 à 61 km/h.
Plaisanciers : ne pas prendre la mer
La préfecture maritime insiste sur la prudence et la vigilance pour éviter tout accident. Elle demande aux plaisanciers de ne sortir « sous aucun prétexte ».
Au port ou à quai, les usagers sont invités à renforcer les amarres et à sécuriser tout le matériel. Pour les embarcations déjà en mer, la consigne est d’adapter immédiatement leur route.
En cas d’urgence en mer, contactez le CROSS au 196 depuis un téléphone, ou sur le canal 16 de la VHF.
Au port ou à quai, les usagers sont invités à renforcer les amarres et à sécuriser tout le matériel. Pour les embarcations déjà en mer, la consigne est d’adapter immédiatement leur route.
En cas d’urgence en mer, contactez le CROSS au 196 depuis un téléphone, ou sur le canal 16 de la VHF.
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