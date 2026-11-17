La circulation ferroviaire a été perturbée ce mardi 17 novembre en soirée sur la ligne SNCF Rouen–Amiens, après la chute d’un arbre sur les voies à hauteur de Fontaine-sous-Préaux (Seine-Maritime).



Le trafic a notamment été interrompu dans le sens Rouen–Serqueux. Un train a dû rebrousser chemin pour regagner la gare de Rouen.



À 21 h 25, SNCF Nomad Train a annoncé la fin de l’incident et la reprise progressive de la circulation dans le secteur.

