Carambolage sur l'A150 près de Rouen : quatre voitures impliquées et deux blessés légers

Deux personnes ont été légèrement blessées dans un accident impliquant quatre véhicules, ce lundi matin, sur l’A150 dans le sens Rouen - Barentin.



L’accident s’est produit vers 9h20 au point kilométrique 3 de l’autoroute A150. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge cinq personnes impliquées dans la collision.



Parmi elles, un homme de 21 ans et une femme de 62 ans ont été blessés légèrement. Tous deux ont été transportés vers le CHU de Rouen.



Trois autres personnes sont sorties indemnes de l’accident. L’intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et quatre engins.