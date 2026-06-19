Bouchons 276 : dix Normands vont recevoir 13 550 euros d’aides à Louviers, dans l'Eure

L'association Bouchons 276 poursuit son action de solidarité en faveur des personnes en situation de handicap. À l'occasion de sa première cérémonie de l'année 2026, organisée lundi 22 juin au Moulin à Louviers, elle remettra dix chèques d'un montant total de 13 550 euros à des bénéficiaires issus de trois départements normands.



Créée en 2003, l'association finance ces aides grâce à la collecte et au recyclage de bouchons en plastique. En vingt-trois ans d'existence, 1 028 aides ont ainsi été attribuées pour un montant global de 996 610 euros.