Bouchons 276 : dix Normands vont recevoir 13 550 euros d’aides à Louviers, dans l'Eure

L'association Bouchons 276 poursuit son action de solidarité en faveur des personnes en situation de handicap. À l'occasion de sa première cérémonie de l'année 2026, organisée lundi 22 juin au Moulin à Louviers, elle remettra dix chèques d'un montant total de 13 550 euros à des bénéficiaires issus de trois départements normands.
Créée en 2003, l'association finance ces aides grâce à la collecte et au recyclage de bouchons en plastique. En vingt-trois ans d'existence, 1 028 aides ont ainsi été attribuées pour un montant global de 996 610 euros.
Créée en 2003, l'association finance ces aides grâce à la collecte et au recyclage de bouchons en plastique. En vingt-trois ans d'existence, 1 028 aides ont ainsi été attribuées pour un montant global de 996 610 euros.
Des aides pour financer du matériel et des aménagements
Les aides accordées cette année permettront notamment de financer l'achat ou l'aménagement d'équipements destinés à améliorer l'autonomie des bénéficiaires : fauteuil roulant, fauteuil électrique, lève-personne, monte-escalier, lit médicalisé, véhicule adapté, tricycle électrique ou encore chaise de douche.
Dans l'Eure, trois dossiers ont été retenus. Les bénéficiaires résident à Saint-Germain-Village, Montfort-sur-Risle et Château-sur-Epte. En Seine-Maritime, cinq aides seront attribuées à des habitants de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Le Havre, Bihorel, Épouville et Duclair. Deux autres dossiers concernent des bénéficiaires du Calvados.
Aucune demande n'a été enregistrée cette année dans l'Orne et la Manche.
Dans l'Eure, trois dossiers ont été retenus. Les bénéficiaires résident à Saint-Germain-Village, Montfort-sur-Risle et Château-sur-Epte. En Seine-Maritime, cinq aides seront attribuées à des habitants de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Le Havre, Bihorel, Épouville et Duclair. Deux autres dossiers concernent des bénéficiaires du Calvados.
Aucune demande n'a été enregistrée cette année dans l'Orne et la Manche.
Près d'un million d'euros redistribués
L'association souligne que les bouchons collectés sont recyclés pour fabriquer de nouveaux produits plastiques. Les recettes issues de leur vente permettent ensuite de financer les projets présentés par les familles ou les personnes concernées.
Malgré cette réussite, Bouchons 276 observe une baisse des volumes collectés. Pour 2026, le compteur affiche environ 30 tonnes de bouchons, un niveau que l'association juge modeste au regard des besoins à financer.
Malgré cette réussite, Bouchons 276 observe une baisse des volumes collectés. Pour 2026, le compteur affiche environ 30 tonnes de bouchons, un niveau que l'association juge modeste au regard des besoins à financer.
EN CHIFFRES
- 1 028 aides attribuées depuis 2003
- 996 610 euros versés
- 10 bénéficiaires aidés le 22 juin 2026
- 13 550 euros distribués lors de cette cérémonie
- Plus de 550 points de collecte en Normandie
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