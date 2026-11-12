Au Havre, Aurore Bergé inaugurera une Maison des femmes lundi 16 novembre

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La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est attendue au Havre, lundi 16 novembre, pour inaugurer une nouvelle Maison des femmes, dédiée à l’accueil, à la protection et à l’accompagnement des victimes de violences.Aux côtés d’Édouard Philippe, la ministre rencontrera les équipes pluridisciplinaires mobilisées auprès des victimes. Cette nouvelle structure vient renforcer les dispositifs existants en Seine-Maritime, où les femmes victimes de violences peuvent déjà déposer plainte dans l’ensemble des hôpitaux publics du département.