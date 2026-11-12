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Au Havre, Aurore Bergé inaugurera une Maison des femmes lundi 16 novembre

La Maison des femmes est installée dans de nouveaux locaux depuis le 6 juillet dans le centre-ville du Havre - Photo Le Havre Seine Métropole




Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 18:44 - Mis à jour le Jeudi 12 Novembre 2026 - 20:00

Au Havre, Aurore Bergé inaugurera une Maison des femmes lundi 16 novembre
La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est attendue au Havre, lundi 16 novembre, pour inaugurer une nouvelle Maison des femmes, dédiée à l’accueil, à la protection et à l’accompagnement des victimes de violences.

Aux côtés d’Édouard Philippe, la ministre rencontrera les équipes pluridisciplinaires mobilisées auprès des victimes. Cette nouvelle structure vient renforcer les dispositifs existants en Seine-Maritime, où les femmes victimes de violences peuvent déjà déposer plainte dans l’ensemble des hôpitaux publics du département.

INFO+ sur la maison des femmes, c'est ici

 

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