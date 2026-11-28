L’Armada de Rouen pourrait accueillir, en juin 2027, la grande soirée de la Fête de la musique organisée par France Télévisions. Rien n’est toutefois acté à ce jour.



Jean-Paul Rivière, président de l’Armada, confirme l’existence de négociations officielles avec le groupe audiovisuel public, mais estime prématuré d’annoncer cette coorganisation.



Les discussions portent actuellement sur la faisabilité technique de l’événement et les modalités de partenariat entre l’association, le diffuseur public et les producteurs.



En cas d’accord, aucune officialisation ne devrait intervenir avant le début de l’année 2027.