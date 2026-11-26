La SNCF annonce, ce jeudi matin, l’interruption du trafic dans les deux sens entre Val-de-Reuil et Vernon suite à un acte de vandalisme (vol de câbles), dans le secteur de Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure. Des techniciens du gestionnaire du réseau sont sur place pour effectuer des vérifications de sécurité. La reprise est estimée à 12 h.



A signaler également, une réduction de la vitesse des trains dans les deux sens entre Mantes et Paris en raison d’un obstacle sur la voie dans le secteur d'Epône (Yvelines). Certains trains empruntent un autre itinéraire. Des perturbations sont prévues jusqu'en milieu de matinée.