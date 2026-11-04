Accident sur la RN31 près de Rouen : un poids lourd et deux voitures impliqués, trois blessés

[ Mise à jour à 15h15 ] - La RN31 a été coupée dans les deux sens ce mercredi 4 novembre, entre Bois-l’Évêque et Martainville-Épreville, après une collision impliquant un camion transportant du bois et deux voitures.



L'accident s'est produit au niveau de l'intersection de la RN31 et de la RD453, à Bois-l'Évêque. Les secours ont été appelés à 13 h 16 pour prendre en charge trois personnes : le chauffeur du poids lourd, un autre homme et une femme de 60 ans. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital en urgence relative.