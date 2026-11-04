Accident sur la RN31 près de Rouen : un poids lourd et deux voitures impliqués, trois blessés

[ Mise à jour à 15h15 ] - La RN31 a été coupée dans les deux sens ce mercredi 4 novembre, entre Bois-l’Évêque et Martainville-Épreville, après une collision impliquant un camion transportant du bois et deux voitures.
L'accident s'est produit au niveau de l'intersection de la RN31 et de la RD453, à Bois-l'Évêque. Les secours ont été appelés à 13 h 16 pour prendre en charge trois personnes : le chauffeur du poids lourd, un autre homme et une femme de 60 ans. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital en urgence relative.
L'accident s'est produit au niveau de l'intersection de la RN31 et de la RD453, à Bois-l'Évêque. Les secours ont été appelés à 13 h 16 pour prendre en charge trois personnes : le chauffeur du poids lourd, un autre homme et une femme de 60 ans. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital en urgence relative.
Une déviation dans les deux sens
La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a annoncé la fermeture de la RN31 à partir de 14 h 15, entre Bois-l'Évêque et Martainville-Épreville.
Des déviations ont été mises en place par la RD7 depuis Bois-l'Évêque et par la RD13 depuis Martainville-Épreville. A 15h20, Bison Futé indique que la circulation a été rétablie dans les deux sens.
Des déviations ont été mises en place par la RD7 depuis Bois-l'Évêque et par la RD13 depuis Martainville-Épreville. A 15h20, Bison Futé indique que la circulation a été rétablie dans les deux sens.