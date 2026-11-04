L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel

Accident sur la RN31 près de Rouen : un poids lourd et deux voitures impliqués, trois blessés

L'accident s'est produit au niveau de l'intersection de la RN31 et de la RD453, à Bois-l'Évêque. La circulation est désormais rétablie dans les deux sens.





Mercredi 4 Novembre 2026 à 14:31

Accident sur la RN31 près de Rouen : un poids lourd et deux voitures impliqués, trois blessés
[ Mise à jour à 15h15 ] - La RN31 a été coupée dans les deux sens ce mercredi 4 novembre, entre Bois-l’Évêque et Martainville-Épreville, après une collision impliquant un camion transportant du bois et deux voitures.

L'accident s'est produit au niveau de l'intersection de la RN31 et de la RD453, à Bois-l'Évêque. Les secours ont été appelés à 13 h 16 pour prendre en charge trois personnes : le chauffeur du poids lourd, un autre homme et une femme de 60 ans. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital en urgence relative.

Une déviation dans les deux sens

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a annoncé la fermeture de la RN31 à partir de 14 h 15, entre Bois-l'Évêque et Martainville-Épreville.

Des déviations ont été mises en place par la RD7 depuis Bois-l'Évêque et par la RD13 depuis Martainville-Épreville. A 15h20, Bison Futé indique que la circulation a été rétablie dans les deux sens. 

 


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Chargement du fil info…
LA MÉTÉO EN NORMANDIE
Chargement du bulletin...
Le bulletin audio d'InfoNormandie

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.
S’abonner à la chaîne