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Accident sur la RN12 dans l’Eure : circulation coupée, déviation par L’Aigle




Publié le Lundi 16 Novembre 2026 à 08:34 - Mis à jour le Lundi 16 Novembre 2026 - 09:13

Accident sur la RN12 dans l’Eure : circulation coupée, déviation par L’Aigle
Un accident impliquant un poids lourd et un fourgon à Armentières-sur-Avre (Eure) entraîne la fermeture de la RN12 dans les deux sens, ce lundi 16 novembre au matin.

Les automobilistes doivent contourner le secteur. Selon un communiqué de Bison Futé diffusé à 8 h 46, la circulation est interrompue depuis 8h30 entre le rond-point de Verneuil-sur-Avre et l’échangeur Sainte-Anne, à La Ventrouze.

L’accident s’est produit à Armentières-sur-Avre dans des circonstances qui ne sont pas précisées.

Une déviation par les RD918 et RD926

Une déviation est mise en place pour une durée indéterminée par les routes départementales 918 et 926, qui se rejoignent à L’Aigle.


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