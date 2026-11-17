La circulation a repris normalement sur l’A13, ce mardi 17 novembre, dans le sens Paris–Caen, à hauteur de Pont-Audemer (Eure).



Deux accidents impliquant plusieurs véhicules s’étaient produits au niveau des points kilométriques 97,5 et 98, en raison d’une inondation sur la chaussée.



Selon Bison Futé, l’eau accumulée a désormais été évacuée et les interventions sont terminées. Toutes les voies sont rouvertes et les restrictions de circulation ont été levées.