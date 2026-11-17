La circulation a repris normalement sur l’A13, ce mardi 17 novembre, dans le sens Paris–Caen, à hauteur de Pont-Audemer (Eure).
Deux accidents impliquant plusieurs véhicules s’étaient produits au niveau des points kilométriques 97,5 et 98, en raison d’une inondation sur la chaussée.
Selon Bison Futé, l’eau accumulée a désormais été évacuée et les interventions sont terminées. Toutes les voies sont rouvertes et les restrictions de circulation ont été levées.
Deux accidents impliquant plusieurs véhicules s’étaient produits au niveau des points kilométriques 97,5 et 98, en raison d’une inondation sur la chaussée.
Selon Bison Futé, l’eau accumulée a désormais été évacuée et les interventions sont terminées. Toutes les voies sont rouvertes et les restrictions de circulation ont été levées.