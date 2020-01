Le centre de secours et d’incendie (CSI) de Pacy-sur-Eure a ouvert ses portes toutes grandes ce samedi 25 janvier.



Dès 10 heures, les visiteurs étaient déjà nombreux au rendez-vous pour découvrir les engins exposés devant la caserne et assister aux démonstrations qui vont se dérouler toute la journée (jusqu’à 18 heures).



A ne pas manquer cet après-midi (16 heures), entre autres démonstrations, l’intervention sur un accident de la route fictif et les moyens mis en œuvre par les secours pour extraire les victimes piégées ou incarcérées dans leur véhicule.



Pour info, le centre de secours de Pacy-sur-Eure compte un peu moins de 40 soldats du feu, soit six professionnels et une trentaine de volontaires.



L’an dernier, les pompiers pacéens ont effectué quelque 1.400 interventions dont une majorité pour « secours à personne ».



