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Trains en Normandie : reprise progressive dès 14 heures, deux axes restent interrompus





Samedi 24 Octobre 2026 à 13:20

Après les dégâts causés par la tempête Austen, le trafic reprend progressivement ce samedi à partir de 14 heures sur la plupart des lignes du réseau Nomad Train, à l’exception de deux axes : Caen–Lison–Cherbourg et Caen–Granville–Rennes.

Sur ce dernier, la reprise est attendue en fin d’après-midi. Aucun horaire n’est annoncé à ce stade pour Caen–Lison–Cherbourg.

Les équipes sont mobilisées depuis vendredi pour réparer le réseau. La remise en circulation dépend des travaux et du passage des trains de reconnaissance.



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