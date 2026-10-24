Trains en Normandie : reprise progressive dès 14 heures, deux axes restent interrompus

💨 TEMPETE AUSTEN La tempête AUSTEN a fortement touché la Normandie, entraînant d’importants dégâts sur l’ensemble du réseau ferroviaire normand. Depuis vendredi, toutes les équipes ont été fortement sollicitées pour remettre en service les circulations; la reprise du trafic dépendait du passage des trains reconnaisseurs et du délai des travaux cette nuit. 🟢Le trafic va reprendre progressivement à compter de 14h sur l’ensemble du réseau Nomad Train sauf sur : 🔴 Caen-Lison-Cherbourg 🔴Caen Granville Rennes qui devrait reprendre en fin d’après midi. Nous vous invitons à vérifier la circulation de votre train avant votre départ. ➡️ Retrouvez toutes les informations liées à la tempête ici : https://t.co/y975MZKt2I N'hésitez pas à me solliciter si besoin 📱