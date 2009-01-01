Téléphone au lycée, arrêts maladie, MaPrimeRénov’, retraites : ce qui change au 1er septembre 2026

La durée des arrêts maladie prescrits ou prolongés sera encadrée à compter du 1er septembre. Jusqu’à présent, aucun plafond légal général n’était prévu.



La première prescription d’un arrêt de travail ne pourra désormais pas dépasser 31 jours. Chaque prolongation sera, quant à elle, limitée à 62 jours. Ces nouvelles règles concerneront les prescriptions délivrées par les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes.



Un professionnel de santé pourra toutefois prescrire une durée supérieure s’il estime que l’état de santé du salarié le nécessite. Il devra alors tenir compte, lorsqu’elles existent, des recommandations de la Haute Autorité de santé.



La prolongation pourra être décidée par le professionnel à l’origine de l’arrêt, le médecin traitant, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste. Elle pourra également être demandée en télémédecine, mais uniquement dans les conditions strictes prévues par le Code de la santé publique. Ces plafonds ne s’appliqueront pas à Mayotte.