Plus de 1 000 personnes célèbrent l’entrée des plages du Débarquement au patrimoine mondial

Paix, liberté, courage et solidarité entre les peuples étaient au cœur de ce rassemblement. La transmission de la mémoire aux jeunes générations a également occupé une place centrale dans les différentes célébrations.
Cette mobilisation intervient un mois après la décision du Comité du patrimoine mondial. Réuni le 26 juillet à Busan, en Corée du Sud, celui-ci a inscrit officiellement « Les Plages du Débarquement, Normandie, 1944 » au patrimoine mondial.
Cette mobilisation intervient un mois après la décision du Comité du patrimoine mondial. Réuni le 26 juillet à Busan, en Corée du Sud, celui-ci a inscrit officiellement « Les Plages du Débarquement, Normandie, 1944 » au patrimoine mondial.
Des lieux chargés d’histoire et de mémoire
Cette reconnaissance distingue la valeur universelle exceptionnelle de ces sites, mais aussi leur portée historique, mémorielle et symbolique pour l’humanité.
Les plages d’Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, ainsi que la pointe du Hoc, témoignent du Débarquement allié du 6 juin 1944. Cette opération militaire décisive de la Seconde Guerre mondiale a marqué le début de la reconquête de la liberté en Europe.
Les plages d’Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, ainsi que la pointe du Hoc, témoignent du Débarquement allié du 6 juin 1944. Cette opération militaire décisive de la Seconde Guerre mondiale a marqué le début de la reconquête de la liberté en Europe.
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