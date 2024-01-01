Plus de 1 000 personnes célèbrent l’entrée des plages du Débarquement au patrimoine mondial

Paix, liberté, courage et solidarité entre les peuples étaient au cœur de ce rassemblement. La transmission de la mémoire aux jeunes générations a également occupé une place centrale dans les différentes célébrations.



Cette mobilisation intervient un mois après la décision du Comité du patrimoine mondial. Réuni le 26 juillet à Busan, en Corée du Sud, celui-ci a inscrit officiellement « Les Plages du Débarquement, Normandie, 1944 » au patrimoine mondial.