Recrudescence de vols de bijoux à l’arraché en Seine-Maritime : réflexes à adopter et conseils de la police

Face à la recrudescence en Seine-Maritime des vols avec violence visant notamment les chaînes en or, colliers et montres de valeur, la police nationale appelle à la vigilance. La qualité des investigations et la rapidité d’intervention des équipages permettent régulièrement d’identifier puis d’interpeller les auteurs, parfois en flagrant délit. La prévention reste toutefois essentielle.
→ Gardez vos bijoux discrets. Dans la rue, dissimulez autant que possible chaînes, colliers et montres de valeur sous vos vêtements, particulièrement pendant la période estivale.
→ Restez attentif à votre environnement. Redoublez de vigilance aux abords des gares, des transports en commun, des commerces et dans les secteurs très fréquentés. Évitez de marcher les yeux rivés sur votre téléphone ou avec un casque qui vous isolerait des bruits extérieurs.
→ Ne résistez pas en cas d’agression. Votre sécurité physique doit primer sur les biens matériels. N’affrontez pas des agresseurs, surtout lorsqu’ils agissent en groupe.
→ Observez sans vous mettre en danger. Essayez de retenir la corpulence, la tenue, l’âge apparent ou les signes distinctifs des auteurs, ainsi que leur direction et leur moyen de fuite.
→ Composez immédiatement le 17. Plus l’appel est rapide et les renseignements précis, plus les policiers ont de chances d’intercepter les suspects en flagrant délit. En cas de comportement suspect, ne cherchez pas à intervenir vous-même et prévenez sans attendre Police Secours.
→ Gardez vos bijoux discrets. Dans la rue, dissimulez autant que possible chaînes, colliers et montres de valeur sous vos vêtements, particulièrement pendant la période estivale.
→ Restez attentif à votre environnement. Redoublez de vigilance aux abords des gares, des transports en commun, des commerces et dans les secteurs très fréquentés. Évitez de marcher les yeux rivés sur votre téléphone ou avec un casque qui vous isolerait des bruits extérieurs.
→ Ne résistez pas en cas d’agression. Votre sécurité physique doit primer sur les biens matériels. N’affrontez pas des agresseurs, surtout lorsqu’ils agissent en groupe.
→ Observez sans vous mettre en danger. Essayez de retenir la corpulence, la tenue, l’âge apparent ou les signes distinctifs des auteurs, ainsi que leur direction et leur moyen de fuite.
→ Composez immédiatement le 17. Plus l’appel est rapide et les renseignements précis, plus les policiers ont de chances d’intercepter les suspects en flagrant délit. En cas de comportement suspect, ne cherchez pas à intervenir vous-même et prévenez sans attendre Police Secours.
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