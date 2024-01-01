Recrudescence de vols de bijoux à l’arraché en Seine-Maritime : réflexes à adopter et conseils de la police

Après plusieurs vols de colliers à l’arraché commis ces derniers jours à Rouen et au Havre, la police nationale rappelle les précautions à prendre pour limiter les risques et les bons réflexes à adopter en cas d’agression.

Publié le Jeudi 27 Août 2026 à 15:01