Les policiers ont été pris à partie par un groupe d’individus surpris en train de consommer de l’alcool sur le voie publique, à Rouen (Seine-Maritime).



De passage rue du Mail, hier, vers 19h30, un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a décidé de contrôler quatre hommes dans le cadre du respect des mesures de confinement. Au moment de procéder aux vérifications, l’un des individus, particulièrement virulent, à bousculé un fonctionnaire et lui a porté un coup de bouteille, puis il s’est rebellé refusant de se laisser menotter.



Un deuxième individu voulant s’interposer a été lui aussi interpellé. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion et rébellion. Ils sont âgés de 23 ans (auteur des violences) et de 22 ans. Le premier est originaire de Darnétal, le second de Déville-lès-Rouen.



Les quatre compères ont été verbalisés pour violation des règles de confinement (135€ d’amende).