Le Havre : deux chiens affamés et déshydratés sauvés in extremis dans un appartement

Un husky et un staff terrier ont été découverts dans un logement particulièrement insalubre au Havre. Privés d’eau, de nourriture et de soins depuis plusieurs mois, ils n’auraient pas survécu plus de quelques jours.

Publié le Jeudi 3 Septembre 2026 à 11:35