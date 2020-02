La Seine-Maritime placée en vigilance orange « vagues submersion »

Le département de la Seine-Maritime est placé en vigilance orange pour "Vagues submersion" et en vigilance jaune pour vent violent, orages et inondation (tronçons Seine-aval et Epte).



Les conditions météorologiques vont à nouveau se dégrader dans les heures qui viennent avec une tempête hivernale, nommée Inès, de courte durée mais avec des vents suffisamment violents pour occasionner des dégâts significatifs.



Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de très fortes vagues nécessite une attention toute particulière.



La préfecture de la Seine- Maritime rappelle que la plus grande prudence est attendue de la part de chacun, notamment aux abords du littoral aux moments des pics de pleine mer.



Crue Seine Aval :

Des débordements et des coupures ponctuelles d'axes routiers sont possibles. De même les bacs traversant la Seine peuvent être impactés.



Crue Epte :

Les averses orageuses vont provoquer une nouvelle hausse des niveaux.

Hausse des niveaux d'eau attendues aux stations de Serifontaine et Fourges ainsi qu’aux stations de Saumont-la-Poterie et Gournay-en-Bray.