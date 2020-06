La Seine-Maritime, l’Eure et l’Orne en alerte pollution à l’ozone, demain jeudi

La procédure d'information et de recommandations pour un épisode de pollution de l’air à l'ozone en Seine-Maritime, dans l’Orne et l’Eure a été activée par les autorités préfectorales pour la journée de demain, jeudi 25 juin.



« L'ensoleillement et les températures élevées favorisent l'apparition d'ozone. Ce polluant est lié aux émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures », explique l’association Atmo.