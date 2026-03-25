Grand-Quevilly : le Carnaval du Bourg revient samedi avec défilé, fanfare et mise à feu de Monsieur Carnaval

Le rendez-vous est donné aux petits comme aux grands pour une après-midi placée sous le signe de la fête et des couleurs. Le coup d’envoi sera lancé dès 13 heures à l’école Pasteur, où un stand de maquillage accueillera les participants avant le départ du cortège.
À 15 heures, Monsieur Carnaval prendra la tête du défilé au départ de l’école Pasteur. Enfants, parents et habitants sont invités à suivre la parade, rythmée par une fanfare et animée par la compagnie Vashfol ainsi que par l’école de cirque.
À 15 heures, Monsieur Carnaval prendra la tête du défilé au départ de l’école Pasteur. Enfants, parents et habitants sont invités à suivre la parade, rythmée par une fanfare et animée par la compagnie Vashfol ainsi que par l’école de cirque.
Un final place Gabriel-Péri
La déambulation s’achèvera place Gabriel-Péri, où plusieurs temps forts sont annoncés. Le public pourra assister à la mise à feu de Monsieur Carnaval, avant l’élection du plus beau costume puis un goûter convivial pour clôturer l’après-midi.
À noter que les routes empruntées par le défilé (voir le plan ci-dessous) seront temporairement fermées à la circulation pendant le passage du carnaval. Les automobilistes sont donc invités à anticiper leurs déplacements dans le secteur.
À noter que les routes empruntées par le défilé (voir le plan ci-dessous) seront temporairement fermées à la circulation pendant le passage du carnaval. Les automobilistes sont donc invités à anticiper leurs déplacements dans le secteur.