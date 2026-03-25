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Grand-Quevilly : le Carnaval du Bourg revient samedi avec défilé, fanfare et mise à feu de Monsieur Carnaval

SEINE-MARITIME



Mercredi 25 Mars 2026 - 17:22



Le Carnaval du Bourg fera vibrer Le Grand-Quevilly, samedi 28 mars 2026, avec un grand défilé familial placé sous le thème des enfants du monde.



Grand-Quevilly : le Carnaval du Bourg revient samedi avec défilé, fanfare et mise à feu de Monsieur Carnaval
Le rendez-vous est donné aux petits comme aux grands pour une après-midi placée sous le signe de la fête et des couleurs. Le coup d’envoi sera lancé dès 13 heures à l’école Pasteur, où un stand de maquillage accueillera les participants avant le départ du cortège.

À 15 heures, Monsieur Carnaval prendra la tête du défilé au départ de l’école Pasteur. Enfants, parents et habitants sont invités à suivre la parade, rythmée par une fanfare et animée par la compagnie Vashfol ainsi que par l’école de cirque.

Un final place Gabriel-Péri

La déambulation s’achèvera place Gabriel-Péri, où plusieurs temps forts sont annoncés. Le public pourra assister à la mise à feu de Monsieur Carnaval, avant l’élection du plus beau costume puis un goûter convivial pour clôturer l’après-midi.

À noter que les routes empruntées par le défilé (voir le plan ci-dessous) seront temporairement fermées à la circulation pendant le passage du carnaval. Les automobilistes sont donc invités à anticiper leurs déplacements dans le secteur.
 
Grand-Quevilly : le Carnaval du Bourg revient samedi avec défilé, fanfare et mise à feu de Monsieur Carnaval



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