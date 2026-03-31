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FLASH INFO - Disparition inquiétante près de Rouen : Léa, 16 ans, recherchée depuis le 16 mars



Mardi 31 Mars 2026 - 15:25



Un appel à témoins a été diffusé après la disparition de Léa, 16 ans, vue pour la dernière fois à Elbeuf. L’adolescente pourrait se trouver du côté de Vernon.



Léa a disparu à Elbeuf, il y a quelques jours - Photo DIPN76
Léa a disparu à Elbeuf, il y a quelques jours - Photo DIPN76
Les services de police recherchent activement Léa Tripoteaud, une adolescente de 16 ans portée disparue depuis le 16 mars 2026 à Elbeuf, en Seine-Maritime. Un appel à témoins pour disparition inquiétante de personne mineure a été diffusé afin de recueillir tout renseignement susceptible de faire avancer les investigations.

Selon les éléments communiqués, la jeune fille pourrait se trouver à Vernon, dans l’Eure. Les enquêteurs appellent toute personne disposant d’informations, même jugées mineures, à se manifester rapidement.

Signalement de Léa

Léa est âgée de 16 ans. Elle mesure 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les yeux bleu clair et les cheveux châtains, mi-longs et lisses.

Au moment de sa disparition, elle portait une veste beige, un gilet noir, un short blanc à motifs ainsi que des baskets blanches et roses.

Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00. La police rappelle que chaque information peut s’avérer utile dans ce type de dossier.




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